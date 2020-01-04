NEC презентовала ноутбуки LAVIE Pro Mobile, Vega и моноблок Home

Компания NEC накануне выставки CES 2020 презентовала ноутбуки семейства LAVIE — Pro Mobile и Vega, а также моноблок Home. Производитель объявил, что вскоре начнутся поставки новинок на американский рынок.

Модель LAVIE Pro Mobile получила 13-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Работает ноутбук на процессорах Intel, а также имеет графический ускоритель Intel UHD 620. новинка может похвастаться 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб — M.2 2280 PCIe SSD. Четкость и чистота звука обеспечивается благодаря вибрации экрана ноутбука. Эта технология получила название Crystal Sound Display и была разработана компанией LG. В автономном режиме новый девайс семейства LAVIE может работать около 15 часов, а емкость аккумулятора составляет 49 Вт•ч. Приобрести ноутбук покупатели в США смогут в начале весны, а его стоимость составит почти 1600 долларов.

LAVIE Vega, несмотря на компактные размеры, может похвастаться более крупным OLED-экраном, диагональ которого — 15,6 дюйма. От повреждений его защищает Corning Gorilla 6 – достаточно прочное стекло. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-9750H с тактовой частотой 2,6 ГГц, 8 и 32+512 Гб основной и встроенной памяти соответственно. Девайс получил веб-камеру (разрешение 720P) и ИК-камеру с поддержкой функции Windows Hello, 2 Вт динамика YAMAHA и четыре микрофона. Автономная работа нового устройства составляет около 8,3 часов, а емкость батареи — 89 Вт•ч. Приобрести новинку американцы смогут за 2099 долларов.

Моноблок LAVIE Home разработчики компании NEC оснастили IPS-дисплеем 27 дюймов с разрешением Full HD. Яркость устройства «все-в-одном» 250 нит, а также есть светодиодная подсветка. Тактовая частота процессора Intel — 1,8 ГГц, а объем оперативной памяти – 8 Гб. Хранить данные пользователи могут на 256 Гб встроенной памяти и жестком диске, объем которого — 3 Тбайт. Продажи моноблока начнутся в марте 2020 года, а цена составит 1799 долларов.

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