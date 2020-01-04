Врачи впервые в истории избавили от тромба находящегося на МКС астронавта

Все астронавты перед полётами в космос проходят строжайшее медицинское обследование, но даже в этом случае возможны непредвиденные ситуации. Так, у находящегося на МКС космонавта выявили тромб, но врачам удалось дистанционно помочь избавиться от проблемы, что стало первым в истории случаем успешного лечения на орбите.

По информации американского аэрокосмического агентства NASA, в минувшем году, в ходе эксперимента с использованием УЗИ у одного из астронавтов был выявлен тромб в яремной вене. Он представлял потенциальную опасность, так как сгусток крови мог «мигрировать» и попасть в жизненно важные органы, спровоцировав серьёзные проблемы. О данной ситуации стало известно в управлении полётов, и уже там специалистами было принято решение привлечь к лечению космонавта доктора Стефана Молла, специализирующегося именно на тромбах.

Около трёх месяцев врач консультировал космонавта и применял лечение имеющимися на МКС препаратами. В результате повторная диагностика показала, что тромб многократно уменьшился и уже не может быть угрозой для жизни. Кстати, личность астронавта специалисты NASA так и не раскрыли.

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