Медведчук сделал пугающий прогноз для Украины на 2020 год

Углубление кризиса украинской экономики в 2019 году может стать причиной дефолта в 2020 году, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Основной экономический результат 2019 года – дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства», – считает Медведчук, слова которого приводятся на сайте партии.

Политик считает, что промышленное производство в стране достигло трехлетнего минимума. «Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году», – отметил Медведчук.

Он уверен, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики «ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях». «Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым (премьер Украины Алексей) Гончарук выдает за серьезный успех», – отметил политик.

По его мнению, Украине следует «срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения».

В начале декабря министерство финансов РФ сообщило, что сумма требований РФ к Украине по делу о долге составляет около 4,5 млрд долларов. Слушания по делу начались в Верховном суде Великобритании.

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