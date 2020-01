Модель Victoria’s Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость

Шведская модель Эльза Хоск, работающая для американского бренда белья Victoria’s Secret, разместила в Instagram коллаж из своих фотографий на обложках журналов.

«Десять лет назад я была очень потеряна, у меня не было работы, поэтому я решила переехать в Нью-Йорк. Нью-Йорк был ошеломляющим, и я заблудилась еще больше. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что все мои проблемы начались с меня самой. Когда я очистилась и стала вести трезвый образ жизни, осознав, что была алкоголиком, поняла, что существует целый мир, который живет трезвым. Я встретила удивительных людей и друзей и постепенно снова нашла себя», – написала она.

Хоск отметила, что публикует некоторые из своих любимых обложек десятилетия.

«В этот новый год я желаю всем вам любви, здоровья и счастья. И если вы боретесь и чувствуете себя потерянными по каким-либо причинам, это нормально. Я надеюсь, что вы найдете в себе силы двигаться дальше и обрести счастье», – написала модель.

A decade ago I was super lost, wasn’t booking many (any) jobs so I decided to move to NYC. NYC was overwhelming and I got even more lost. It took me a while to realize all my problems started with me. I got clean and sober and learned I was an alcoholic and that there was a whole world out there that was living sober. I met some amazing people and friends and slowly found myself again… what followed because of that I could have never imagined. Grateful beyond words * Here are some of my favorite covers from the decade. For this new year I’m wishing you all so much love, health and happiness. And if you are struggling and feeling lost for whatever reasons, it’s ok. I hope you find the strength to move on and find happiness *

Эльза Хоск родилась 7 ноября 1988 года. С 2015 года она сотрудничает с американским бельевым брендом Victoria’s Secret.

