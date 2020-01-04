Помощница Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своих любимых украшениях

Молодая помощница отечественного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна в режиме «прямого эфира» в очередной раз пообщалась с подписчиками в Instagram. Татьяна Брухунова пояснила о своих любимых украшениях, показав содержимое шкатулки с эксклюзивными ювелирными изделиями.

Татьяна Брухунова предпочитает покупать украшения от известных мировых брендов. К примеру, в её коллекции есть оригинальная брошь от Channel, а также другие вещи, сделанные дизайнерами и ювелирами той же компании, которые она по традиции каждый год покупает в свой день рождения. Стоимость этих изделий варьируется в районе 35-65 тысяч рублей, а вот серьги помощница Петросяна покупает от швейцарского премиального бренда Chopard. Во время эфира Брухунова демонстрировала украшения от этого производителя. Стоимость пары серёг – 160-240 тысяч рублей.



В начале декабря минувшего года в прессе появилась информация о тайной свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Инсайдеры утверждали, что 74-летний юморист и его 30-летняя помощница официально оформили брак в одном из столичных ЗАГСов, но вот сами «новобрачные» до сих пор так и не прокомментировали эти данные.

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Последнее: Молодая помощница отечественного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна в режиме «прямого эфира» в очередной раз пообщалась с подписчиками в Instagram. Татьяна Брухунова пояснила о своих любимых украшениях, показав содержимое шкатулки с эксклюзивными ювелирными изделиями. Татьяна Брухунова предпочитает покупать украшения от известных мировых брендов. К примеру, в её коллекции есть оригинальная брошь от Channel, а также […]