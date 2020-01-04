Вопрос дня: Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

«Коммерческим перевозчикам».

В конце 2019 года российские СМИ начали писать о том, что с января во дворах жилых домов будет запрещено оставлять автомобили такси, каршеринга и разного рода фуры и «Газели». Основанием послужил принятый еще в мае 2018 года приказ Минтранса №199 об устройстве парковок для коммерческого транспорта – он вступает в силу с 1 января.

Сразу надо сказать, что приказ относится только к трем городам: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Документ регламентирует, как должны выглядеть и где можно оборудовать парковки и, что особенно важно для жильцов многоквартирных домов – парковочные места для коммерческого транспорта. Там есть требования по освещенности, разметке, дорожному покрытию и прочим нормам, которые должны быть соблюдены, а также есть запрет на создание таких парковок и парковочных мест во дворах.

Под коммерческим транспортом, согласно приказу, можно понимать автомобили и автобусы, которые принадлежат ИП или юрлицам и используются для перевозки пассажиров – без дальнейшей конкретики. То есть если исходить из этих формулировок, прежде всего речь об автобусах, такси и каршеринге. По крайней мере, так решили СМИ.

На самом же деле каршеринг сюда не подпадает, объяснили газете ВЗГЛЯД в отделе организации дорожного движения Минтранса, ответственном за приказ №199. Дело в том, что в документе речь о транспорте, пассажиры которого ездят на основании договора перевозки (фрахтования), а в случае с каршерингом его пользователь заключает с компанией договор краткосрочной аренды.

А вот такси и «маршрутки» действительно оставлять во дворах жилых домов будет запрещено, пояснили в ведомстве. Если только парковки там не соответствуют озвученным в приказе требованиям, а такие в некоторых дворах встречаются.

В целом же приказ будет носить довольно номинальную функцию – никаких санкций за его нарушение не предусмотрено (хоть некоторые издания уже и сообщили об 1-5 тыс. рублей штрафа) – на это указывают и в Минтрансе. А это означает, что и смотреть на этот документ мало кто будет. Кроме жильцов, у которых под окнами образовалось скопление из «газелей»-«подснежников» или желтых автомобилей такси. Таким гражданам приказ поможет обосновать свою жалобу.

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Последнее: «Коммерческим перевозчикам». В конце 2019 года российские СМИ начали писать о том, что с января во дворах жилых домов будет запрещено оставлять автомобили такси, каршеринга и разного рода фуры и «Газели». Основанием послужил принятый еще в мае 2018 года приказ Минтранса №199 об устройстве парковок для коммерческого транспорта – он вступает в силу с 1 […]