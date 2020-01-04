Гидрометцентр предупредил о погодной аномалии по всей России

Почти вся территория РФ в ближайшее время будет находиться под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры. Так, 2 января был перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове и Нижнем Новгороде, сообщили в Гидрометцентре.
Синоптики добавили, что эта тенденция сохранится в ближайшее время, температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов России, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки.
Наибольшая аномалия ожидается в Сибири и на западе Якутии – от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной РФ достигнут двух градусов тепла, передает РИА «Новости».
На Европейской территории РФ 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится. Уже 8 января в Москве и области столбик термометра поднимется до 2 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали о погоде в столице.
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