Сборная США по футболу отложила поездку в Катар после убийства Сулеймани

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре, запланированный на январь, после убийства главы сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении американской федерации футбола.
«Из-за ситуации в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар. Мы работаем над другими вариантами подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой», — говорится в заявлении.
Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре, запланированный на январь, после убийства главы сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении американской федерации футбола. «Из-за ситуации в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар. Мы работаем над другими вариантами подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой», — говорится […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Госдума приняла закон о введении с 2020 года электронных трудовых книжек / 3 декабря
- Три шага по граблям. Владислав Иноземцев о том, как Путин толкает Украину к очередному майдану / 9 декабря
- Блумберг объявил, что будет баллотироваться в президенты США / 24 ноября
- Автоновости: У автомобилей в России появится новый документ (как у стиральных машин) / 12 декабря
- Художник Артем Лоскутов перевел в Русфонд 1,5 млн рублей, полученные за табличку из расследования ФБК / 13 декабря
- Путин ответил на сомнения Сокурова в праве Кадыровых носить звание Героев России / 10 декабря
- Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут / 19 декабря
- Детского хирурга Кузьменко задерживают по делу об убийстве Шеремета – адвокат / 13 декабря