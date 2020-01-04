Сборная США по футболу отложила поездку в Катар после убийства Сулеймани

04.01.2020, 16:57, Новости дня

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре, запланированный на январь, после убийства главы сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении    американской федерации футбола.

«Из-за ситуации в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар. Мы работаем над другими вариантами подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой», — говорится в заявлении.

Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада. Операция была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

 



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Последнее: Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре, запланированный на январь, после убийства главы сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении    американской федерации футбола. «Из-за ситуации в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар. Мы работаем над другими вариантами подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой», — говорится […]

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