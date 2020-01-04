Белоруссия договорилась о закупке российской нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта на поставку нефти из России без премии к цене, передает «Коммерсантъ». По данным концерна, объем ожидающегося к поставке сырья обеспечит безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».

Накануе стало известно, что РФ остановила поставки нефти в Белоруссию. При этом транзит нефти через территорию республики сохранился в полном объеме.

Ранее о прекращении поставок нефти с 1 января 2020 года сообщало Reuters. По информации агенства, переговоры России и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году затянулись и могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Как отмечало Reuters, белорусские НПЗ готовятся к последствиям затянувшихся переговоров с конца минувшей недели — предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья.

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