В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма

27 февраля в Киеве приедет российский политик Ирина Хакамада, чтобы прочитать там лекцию на форуме DreamBig. Об этом 26 декабря 2019 сообщается на странице инвестиционно-девелоперской компании Taryan Group.
«Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за шесть лет в Киеве выступит долгожданная Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Хакамада автор множества книг, среди которых бестселлер «Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста», входит в ТОП 100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию Мира”, – говориться в анонсе.
Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых…
Posted by Taryan Group on Neljapäev, 26. detsember 2019
На визит российского политика в Киев отреагировал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
“Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения… Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину… Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве», – написал он.
Розслабляйтеся в передчутті насолоди …Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в…
Posted by Рефат Чубаров on Reede, 3. jaanuar 2020
В 2014 году Хакамада открыто поддержала аннексию Крыма.
«Крым всегда нуждался российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то «синие», то «оранживые», Крым особо никто не трогал. Но жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела», — сказала Хакамада президенту РФ Владимиру Путину.
ВИДЕОВидео: yuriysemenovich / YouTube
В октябре 2017 года Хакамада признала, что РФ аннексировала Крым. Она поддержала идею президента Чехии Милоша Земана о том, что РФ должна предоставить Украине компенсацию за аннексированный Крым. «Я считаю, что это единственный пока на данный момент способ всем получить мир на Земле и с Украиной процветать дальше, Украина – двигаясь в Евросоюз, а мы – ковыряясь в своих внутренних проблемах», – говорила она.
В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 27 февраля в Киеве приедет российский политик Ирина Хакамада, чтобы прочитать там лекцию на форуме DreamBig. Об этом 26 декабря 2019 сообщается на странице инвестиционно-девелоперской компании Taryan Group. «Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за шесть лет в Киеве выступит долгожданная Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить […]
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