В Ираке прощаются с Сулеймани: одни плачут, другие радуются – СМИ

В Багдаде сегодня проходят траурные мероприятия в честь убитых 3 января американскими военными командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революцией Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщает ВВС.
После прощания в Багдаде тело Сулеймани отправят в Иран, где похоронят в родном городе генерала Кермане.
Присутствующие несли портреты Сулеймани и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Некоторые иракцы на улицах Багдада праздновали новости о смерти иранского генерала. ВВС отмечает, что многие в Ираке считали его организатором жестоких репрессий против мирных жителей, которые выходили на протесты в защиту демократии в стране.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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