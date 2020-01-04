Модель арестована в Москве по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд Москвы заключил под стражу модель Марину Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», – сказал источник ТАСС.
По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей.
Женщины были задержаны сотрудниками полиции с поличным во время передачи денег.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Таганский суд Москвы заключил под стражу модель Марину Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. «Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», – сказал источник ТАСС. По данным следствия, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский: К нормандской встрече готовы, но надо еще поработать / 25 ноября
- Суд взыскал с Дмитрия Гудкова 50 тысяч рублей по иску члена Общественной палаты о защите чести и достоинства / 27 ноября
- Нардеп Гриб: Законопроект №2543 – действительно компромиссный вариант между рынком и государством / 15 декабря
- Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри / 3 января
- ВАДА назвала процент «испорченных» данных московской лаборатории / 3 декабря
- Суд обязал собственников «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших 118 млн рублей / 11 декабря
- Ключевой индикатор — «ощущение людей»: Медведев о сигналах правительству / 5 декабря
- «Коммерсант»: в деле ЧВК «Е.Н.О.Т.» появился военнослужащий ГРУ / 19 декабря