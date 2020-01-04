Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, в котором его шестилетние дети Лиза и Гарри смотрят архивную видеозапись со своим участием и комментируют ее.
«Показал детям старое видео с ними, которое выставил в предыдущем посте», – написал он.
Лиза и Гарри, смотря на себя в раннем детском возрасте, предположили, что на видео другие дети, а не они.
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* Показал детям старое видео с ними, которое выставил в предыдущем посте * #гарригалкин #елизаветагалкина
Видео Лизы и Гарри пятилетней давности можно посмотреть здесь.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, в котором его шестилетние дети Лиза и Гарри смотрят архивную видеозапись со своим участием и комментируют ее. «Показал детям старое видео с ними, которое выставил в предыдущем посте», – написал он. Лиза и Гарри, смотря на себя в раннем детском возрасте, предположили, что на видео другие дети, а не они. […]
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