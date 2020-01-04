Диетолог Лидия Ионова рассказала о правильном питании после новогоднего застолья

Диетолог пояснила о правильном питании, которому стоит следовать после новогодних застолий. По словам Лидии Ионовой, следует увеличить количество потребляемых овощей и воды.
Как сказала специалист, изначально необходимо отказаться от алкогольных напитков. Так как во время новогодних праздников люди не едят много овощей, требуется увеличить их количество, в особенности кушать зелень с большим содержанием пищевых волокон. Это способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и улучшению состояния микрофлоры. Лидия Ионова отметила, что страдающие от заболеваний кишечника личности, должны употреблять в пищу уже готовые овощи.
Также диетолог посоветовала уменьшить в рационе количество соли, а маринады совсем исключить. Важным правилом правильного питания является достаточное количество жидкости и чая на травах.
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Последнее: Диетолог пояснила о правильном питании, которому стоит следовать после новогодних застолий. По словам Лидии Ионовой, следует увеличить количество потребляемых овощей и воды. Как сказала специалист, изначально необходимо отказаться от алкогольных напитков. Так как во время новогодних праздников люди не едят много овощей, требуется увеличить их количество, в особенности кушать зелень с большим содержанием пищевых волокон. […]
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