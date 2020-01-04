В Кремле дали распоряжения в связи с подготовкой послания президента Федеральному Собранию

Президент Владимир Путин 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» обратится с посланием к Федеральному Собранию.
«Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале «Манеж» для заслушивания послания президента Федеральному Собранию», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Также администрации президента поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя СК, председателя ЦИК и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета и глав основных конфессий.
Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального Собрания.
Ранее стало известно, что Путин собирается уделить особое внимание в послании Федеральному собранию вопросу повышения уровня доходов граждан.
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».
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