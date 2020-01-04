В Кремле дали распоряжения в связи с подготовкой послания президента Федеральному Собранию

04.01.2020, 16:30, Новости дня

Президент Владимир Путин 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» обратится с посланием к Федеральному Собранию.

«Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале «Манеж» для заслушивания послания президента Федеральному Собранию», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Также администрации президента поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя СК, председателя ЦИК и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета и глав основных конфессий.

Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального Собрания.

Ранее стало известно, что Путин собирается уделить особое внимание в послании Федеральному собранию вопросу повышения уровня доходов граждан.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Диетолог пояснила о правильном питании, которому стоит следовать после новогодних застолий. По словам Лидии Ионовой, следует увеличить количество потребляемых овощей и воды. Как сказала специалист, изначально необходимо отказаться от алкогольных напитков. Так как во время новогодних праздников люди не едят много овощей, требуется увеличить их количество, в особенности кушать зелень с большим содержанием пищевых волокон. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика