Звезда телешоу Мэри Кулешова разбила лицо на отдыхе в Индонезии

Экс-участница знаменитого своими скандалами телешоу «Дом-2» Мэри Кулешова серьезно травмировалась. Она разбила лицо, причем пострадали нос и лоб. Произошло это прискорбное событие во время отдыха на Бали, в Индонезии.
Новый год Кулешова встретила на острове, где недавно блистала Ольга Бузова вместе с Тимуром Батрутдиновым, но провести без неприятностей праздники не смогла. В Сети участница реалити показала причиненный её красоте ущерб и объяснила его происхождение неудачным прыжком в бассейне. Помощь медиков ей не понадобилась, справились своими силами. Так Кулешова успокоила своих поклонников, которые стали за неё волноваться.
Фолловеры попросили Мэри Кулешову более внимательно относиться к своему здоровью и в следующий раз нырять аккуратнее. Свою известность селебрити приобрела во время участия в скандальном проекте. Прославилась она неудачными романами с парнями-участниками «Дом-2». На отсутствие поклонников Кулешова не жалуется, поэтому уверена, что вскоре встретит свое счастье.
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