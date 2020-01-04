Ученым удалось заселить мертвый коралловый риф

Научные специалисты сообщили, что совсем недавно в ходе эксперимента им удалось заманить молодых рыб на мертвые кораллы. Для этого они использовали «акустическое обогащение».

Ученые давно обеспокоены проблемой гибели кораллов. Известно, что основной причиной данного явления является глобальное потепление, контролировать которое сегодня люди не в состоянии. Тем не менее, эксперты активно работают над поисками наиболее эффективных способов борьбы с массовой гибелью кораллов. Так в Карибском бассейне морские специалисты в области биологии на протяжении длительного периода времени занимаются выращиванием кораллов в так называемых «рассадниках», чтобы затем заселять ими морское дно. Также на Гавайях регулярно проводятся эксперименты по разведению термоустойчивых кораллов.

Международная команда исследователей предложила новый, более естественный способ заселения мертвого кораллового рифа. В основе данного способа лежит использование динамиков для восстановления аудиоландшафта.

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