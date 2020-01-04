В Великобритании скончался заболевший гриппом медиум Дерек Акора

04.01.2020, 16:21, Разное

В Великобритании 3 января внезапно скончался Дерек Акора. Daily Mail пишет о том, что перед смертью британский медиум заболел гриппом и пребывал в коме.
Дерек Фрэнсис Акора является автором книг «Записки медиума, или Охота за призраками», «Призрачная Британия и Ирландия» и других, наиболее известен благодаря участию в британском паранормальном сериале Most Haunted с 2002 по 2005 год. Знаменитость также снимался в двадцатой серии телешоу Celebrity Big Brother в 2013 году. В 2017 году актёр провёл тур под названием Whispers from Heaven по территории Великобритании и Норвегии. Не так давно медиум совершал попытки связаться с духом всемирно известного американского исполнителя Майкла Джексона.

Накануне на странице актёра в Instagram был опубликовано сообщение для интернет-пользователей, в котором им пожелали хорошей пятницы и побольше позитива, а уже утром следующего дня супруга 69-летнего телемедиума пояснила о его скоропостижной смерти. «Прощай, моя любовь! Я буду скучать по тебе вечно! Я с прискорбием сообщаю, что мой любимый муж Дерек умер после очень скоротечной болезни», — написала вдова знаменитости. Известно, что Акора незадолго до смерти заболел гриппом и впал в кому.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Великобритании 3 января внезапно скончался Дерек Акора. Daily Mail пишет о том, что перед смертью британский медиум заболел гриппом и пребывал в коме. Дерек Фрэнсис Акора является автором книг «Записки медиума, или Охота за призраками», «Призрачная Британия и Ирландия» и других, наиболее известен благодаря участию в британском паранормальном сериале Most Haunted с 2002 по […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика