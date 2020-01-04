В Великобритании скончался заболевший гриппом медиум Дерек Акора

В Великобритании 3 января внезапно скончался Дерек Акора. Daily Mail пишет о том, что перед смертью британский медиум заболел гриппом и пребывал в коме.

Дерек Фрэнсис Акора является автором книг «Записки медиума, или Охота за призраками», «Призрачная Британия и Ирландия» и других, наиболее известен благодаря участию в британском паранормальном сериале Most Haunted с 2002 по 2005 год. Знаменитость также снимался в двадцатой серии телешоу Celebrity Big Brother в 2013 году. В 2017 году актёр провёл тур под названием Whispers from Heaven по территории Великобритании и Норвегии. Не так давно медиум совершал попытки связаться с духом всемирно известного американского исполнителя Майкла Джексона.

Накануне на странице актёра в Instagram был опубликовано сообщение для интернет-пользователей, в котором им пожелали хорошей пятницы и побольше позитива, а уже утром следующего дня супруга 69-летнего телемедиума пояснила о его скоропостижной смерти. «Прощай, моя любовь! Я буду скучать по тебе вечно! Я с прискорбием сообщаю, что мой любимый муж Дерек умер после очень скоротечной болезни», — написала вдова знаменитости. Известно, что Акора незадолго до смерти заболел гриппом и впал в кому.

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Последнее: В Великобритании 3 января внезапно скончался Дерек Акора. Daily Mail пишет о том, что перед смертью британский медиум заболел гриппом и пребывал в коме. Дерек Фрэнсис Акора является автором книг «Записки медиума, или Охота за призраками», «Призрачная Британия и Ирландия» и других, наиболее известен благодаря участию в британском паранормальном сериале Most Haunted с 2002 по […]