Китай осудил действия США на Ближнем Востоке

Рискованные военные действия Вашингтона нарушают основополагающие принципы международного права и приведут к нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке», – сообщил Ван И, передает РИА «Новости».
Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Глава иранского МИД представил позицию Багдада относительно последних действий США.
3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.
МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.
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Последнее: Рискованные военные действия Вашингтона нарушают основополагающие принципы международного права и приведут к нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. «Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке», – сообщил Ван И, передает […]
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