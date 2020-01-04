Китай осудил действия США на Ближнем Востоке

Рискованные военные действия Вашингтона нарушают основополагающие принципы международного права и приведут к нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке», – сообщил Ван И, передает РИА «Новости».

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Глава иранского МИД представил позицию Багдада относительно последних действий США.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.

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Последнее: Рискованные военные действия Вашингтона нарушают основополагающие принципы международного права и приведут к нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. «Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке», – сообщил Ван И, передает […]