Без выдачи экс-беркутовцев возвращение украинских спецназовцев было невозможно – Лутковская

Без выдачи боевикам бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» возвращение домой украинских спецназовцев было невозможно. Об этом 3 января в эфире «UA: Українське радіо» заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Она подчеркнула, что бывшие беркутовцы и представители «Харьковской группы» находились в списках на обмен еще со времен пятого президента Украины Петра Порошенко.

«В декабре 2017 года было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту на Донбассе, и, соответственно, они не будут освобождены в результате обмена. В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДЛО. Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом», – сказала Лутковская.

Она заявила, что боевики удерживали украинских военных в гораздо худших условиях по сравнению с условиями содержания экс-беркутовцев и представителей «Харьковской группы» в украинском СИЗО.

«Я могу пожать руку президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что он не побоялся сделать этот шаг и пошел на то, чтобы освободить людей, которые там содержались в плену. Взаимосвязь была абсолютно четкая: «Беркут» – спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназа, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен. Мне как переговорщику действительно было легче, потому что я знала, что президент готов сделать такой шаг», – добавила Лутковская.

Она заверила, что освобождение экс-беркутовцев не повредит правосудию, ведь все лица освобождены под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию, сообщала Лутковская.

Известно, что Киев передал ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, троих подозреваемых в совершении теракта в Харькове 22 февраля 2015 года, четверых подозреваемых в захвате здания милиции в Мариуполе 9 мая 2014 года, бразильского боевика Рафаэля Лусварги, а также подозреваемого в попытке покушения на украинского добровольца Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Без выдачи боевикам бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» возвращение домой украинских спецназовцев было невозможно. Об этом 3 января в эфире «UA: Українське радіо» заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская. Она подчеркнула, что бывшие беркутовцы и представители «Харьковской группы» находились в списках на обмен […]