В Индонезии учёные обнаружили самый большой «цветок-монстр». Информацией об этом поделился телеканал CNN.

Недавно обнаруженная раффлезия на данный момент является самым крупным цветком на Земле. Стоит отметить, что она выросла там же, где несколько лет назад был найден экс-рекордсмен – в джунглях Западной Суматры. В текущем году растение оказалось на 10 см шире, чем его предшественник. Таким образом, диаметр новой раффлезии равен 122 см.

Она представляет собой мясистый цветок красного цвета с белыми пятнами, расположенными на его лепестках. Растение называют «монстром» из-за того, что оно питается другими живыми организмами, высасывая из них воду и питательные вещества. Кроме того, раффлезия источает довольно неприятный запах, напоминающий гниющее мясо. Таким образом она привлекает насекомых, которые её опыляют.

По информации специалистов, цветок распустился совсем недавно. Он живёт на протяжении совсем короткого периода времени. Его «рот» находится в открытом положении в течении недели, после чего растение начинает гнить.

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