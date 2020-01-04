Прерывистый сон и дефицит эмоций: Медики назвали признаки морального истощения

Медики рассказали о главных признаках морального истощения. В список вошли прерывистый сон и дефицит эмоций, на которые следует обратить внимание.

Синдром хронической усталости – это неприятное состояние, при котором присутствуют негативные последствия. Необходимо вовремя определить его признаки, поскольку может потребоваться тайм-аут для восстановления сил. Одним из основных симптомов СХУ специалисты назвали плохой сон с кошмарами, когда человек засыпает, однако посреди ночи внезапно подхватывается от неприятного ощущения во время отдыха. Это связано с дневными отрицательными переживаниями. Также медики отметили панические атаки, которые провоцируют надуманные неприятности.

При дефиците эмоций лицо «думает», что тело оставила вся энергия и не получается ни радоваться, ни грустить. В данном случае имеет место апатия. Также человеку не интересны любимые фильмы или книги, хобби, ранее приносящее удовольствие. При моральном истощении можно расстроиться из-за любой мелочи, нет настроения и сил что-то делать, отсутствует бодрость, хотя здоровье в порядке.

Стоит обратить внимание и на вкусовые пристрастия – чаще хочется сладкого. Морально истощенная личность очень ранима, и ее можно легко обидеть. Такие люди накручивают себя и ищут что-то плохое в поведении родных и близких.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Углубление кризиса украинской экономики в 2019 году может стать причиной дефолта в 2020 году, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. «Основной экономический результат 2019 года – дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность […]