В Башкирии семья лыжников потерялась в лесу

В Башкирии семья россиян в связи с новогодними праздниками приехала покататься на трассе «Курташа». Однако в какой-то момент лыжники потерялись в лесу.
В ходе долгой прогулки, двое взрослых и парень 15-ти лет поняли, что не знают своего местонахождения. Как рассказали в пресс-службе, семья смогла связаться с экстренными службами Башкирии и вызвать необходимую помощь. Россияне передали спасателям свои GPS-координаты в лесу, где они находились. За ними выехали спасатели со специализированной техникой. В скором времени удалось обнаружить заблудившихся лыжников.
Похожий случай произошел 3-го января в Караидельском районе. Там двое мужчин отправились кататься на снегоходах, после чего исчезли. Тем не менее полиции и спасателям удалось обнаружить пропавших.
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