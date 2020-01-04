«Большой войны не будет, а Россия должна быть благодарна Трампу». Леонид Исаев об убийстве Сулеймани

После убийства в Ираке командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани США и Иран продолжают обмениваться воинственными заявлениями. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что Тегеран ответит на убийство военной акцией. «Время и место» акции Тегеран определит самостоятельно, добавил он. Старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев рассказал The Insider, почему большой войны на Ближнем Востоке не будет, а Россия должна быть благодарна Трампу.

Я не ожидаю какой-то большой войны, о которой пишут многие. Мне кажется, паникерство здесь не обоснованно. Во-первых, это не в интересах Ирана. Начинать большую войну — это играть ва-банк, а зачем это сейчас Ирану?

После прихода Трампа к власти, особенно последний год, Иран проверял на гибкость и сами США, и американских союзников — в первую очередь Саудовскую Аравию. Атаки на танкеры, удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии и, наконец, нападение на посольство США в Багдаде — это все испытание на гибкость США и их союзников. Попытка нащупать некую «красную линию».

И мы видим, что иранцам все сходило с рук до тех пор, пока не касалось напрямую Соединенных Штатов. После атаки на американское посольство Трамп пообещал, что расплата будет незамедлительной и жестокой, и она пришла. Думаю, Иран получил ответ на прямой вопрос — где проходит «красная линия». Ответ такой: «Если вы атакуете наших союзников, ничего хорошего глобально вам, конечно, не светит, но от США ответа не будет, но если вы атакуете Соединенные Штаты — получаете то, что получили».

Вторая причина, по которой я не столь пессимистичен, это то, что, на мой взгляд, такой сценарий рассматривался иранским политическим истеблишментом. Просто потому, что Сулеймани на протяжении последних лет ходил по острию ножа. Он фактически не вылезал из Сирии и Ирака и лично курировал все иранские прокси на территории Ливана, Ирака и Сирии. Он все время находился в местах боевых действий, поэтому, думаю, что вариант его гибели рассматривался. Возможно, Иран не ожидал, что это сделают американцы и именно сейчас. Но в целом для иранских властей гибель Сулеймани не могла быть большой неожиданностью.

Наконец, есть у меня ощущение, что «сдать» Сулеймани мог кто-то из своих. Просто сдать координаты его местонахождения. Верховный лидер Ирана — человек достаточно пенсионного возраста, и в Иране постоянно ведутся разговоры о том, что будет «после Верховного лидера». В иранской политической элите много различных групп влияния и латентная борьба за власть там идет. Сулеймани же был человеком очень влиятельным и наверняка многие после его гибели оказались в выигрыше, поскольку исчезла фигура сильного конкурента. Повторю, это лишь предположение, но какое-то предательство могло иметь место.

Из всего сказанного я не вижу предпосылок для большой войны. Ответ Ирана скорее всего будет, но необходимости развязывать большую войну для Ирана сейчас нет.

России гибель Сулеймани дает возможность увеличить свое влияние на Дамаск, поскольку Сулеймани лично курировал все проиранские прокси, и его гибель негативно скажется на военизированных структурах, которые он создавал. По крайней мере в среднесрочной перспективе, пока Иран не найдет сколь-либо достойную замену Сулеймани. Поэтому для России это позитивный момент, несмотря на то нытье, которое доносится из нашего МИДа. В геополитическом плане мы должны быть благодарны за то, что делает Трамп.

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