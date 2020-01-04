Кононенко рассказал о происхождении мема «Сталин – транссексуал»

Российский публицист Максим Кононенко пояснил, как в Сети появился мем о том, что Иосиф Сталин был транссексуалом.

Кононенко в своем Telegram-канале написал, что утверждение «Сталин — транссексуал» часто используют так называемые «танкиз» (tankies) – западные сталинисты, считающие, что при Сталине Советский союз был лучшим государством на Земле. Однако, отметил публицист, к этому заявлению «танкиз» прибегают не для восстановления исторической справедливости.

«Этот мем хорошо служит в ситуации, когда кто-то в пылу интернет-баталий называет вождя народов гомофобом или «цисгендерным белым мужчиной», – добавил он.

Блогер пояснил, откуда пошел этот мем. Все дело в том, что в свое время революционер Лев Троцкий писал, что «в целях конспирации советский вождь зачастую надевал женское платье».

«Придерживаясь такой логики, транссексуалами можно назвать многих большевистских активистов – и кто-то после этого будет смеяться над Александром Керенским, который, согласно мифу, активно тиражировавшемуся в СССР, якобы бежал в октябре 1917 года из Зимнего дворца в юбке и чепце», – сыронизировал Кононенко.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото Иосифа Сталина в Twitter, однако позже удалил свой пост.

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