Кононенко рассказал о происхождении мема «Сталин – транссексуал»

04.01.2020, 15:51, Новости дня

Российский публицист Максим Кононенко пояснил, как в Сети появился мем о том, что Иосиф Сталин был транссексуалом.

Кононенко в своем Telegram-канале написал, что утверждение «Сталин — транссексуал» часто используют так называемые «танкиз» (tankies) – западные сталинисты, считающие, что при Сталине Советский союз был лучшим государством на Земле. Однако, отметил публицист, к этому заявлению «танкиз» прибегают не для восстановления исторической справедливости.

«Этот мем хорошо служит в ситуации, когда кто-то в пылу интернет-баталий называет вождя народов гомофобом или «цисгендерным белым мужчиной», – добавил он.

Блогер пояснил, откуда пошел этот мем. Все дело в том, что в свое время революционер Лев Троцкий писал, что «в целях конспирации советский вождь зачастую надевал женское платье».

«Придерживаясь такой логики, транссексуалами можно назвать многих большевистских активистов – и кто-то после этого будет смеяться над Александром Керенским, который, согласно мифу, активно тиражировавшемуся в СССР, якобы бежал в октябре 1917 года из Зимнего дворца в юбке и чепце», – сыронизировал Кононенко.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото Иосифа Сталина в Twitter, однако позже удалил свой пост.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Шведская модель Эльза Хоск, работающая для американского бренда белья Victoria’s Secret, разместила в Instagram коллаж из своих фотографий  на обложках журналов. «Десять лет назад я была очень потеряна, у меня не было работы, поэтому я решила переехать в Нью-Йорк. Нью-Йорк был ошеломляющим, и я заблудилась еще больше. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что все мои проблемы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика