НАТО приостановил работу своей небоевой миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для армии в Ираке после убийства в Багдаде американскими военными командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революцией Касема Сулеймани. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе НАТО.
Тренировочная Миссия НАТО в Ираке начала работу в Багдаде в октябре 2018 года после стабилизации ситуации в стране на фоне победы над ИГИЛ. До этого тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.
Миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров. В ноябре 2019 года Украина высказала намерение присоединиться к миссии.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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