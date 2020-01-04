Мнение: Сколько будет стоить баррель нефти?

04.01.2020, 15:40, Разное

В иракском Багдаде американская ракета убила иранского генерала Касема Сулеймани, главу «Аль Кудс», элитного спецназа Корпуса стражей исламской революции, в компетенции которого — операции за пределами Ирана.

Иран грозится отомстить…

Ближний Восток, предельно разогретый войнами в Сирии и Ираке, вполне может рвануть… Потому что ни США, ни Иран, ни Израиль, ни Сирия, ни Ирак — отступать не намерены и к компромиссам не склонны.

Лишь бы эта воронка не затянула в себя и Россию…

Возникает резонный вопрос: если стоимость барреля нефти уже начала расти, сколько она будет стоить на мировом рынке, когда пороховая бочка, на которую сейчас очень похож Ближний Восток, рванет?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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