Что изменилось в России с 1 января 2020 года

С Нового года россиян ждут перемены. Множество законов вступают в силу уже с 1 января.
Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-за границы снизился с 500 до 200 евро
Минимальная зарплата выросла на 850 рублей.
Теперь это 12 130 рулей
Материнский капитал увеличился до 466 617 рублей
Отменили пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей в месяц
Теперь если возьмете микрокредит, переплатите максимум 150% ( со всеми штрафами и неустойками)
Начался переход на цифровые трудовые книжки
Осужденных из колоний-поселений теперь можно привлекать в принудительным работам за пределами колоний
Вступил в силу запрет на содержание дома пингвинов, кобр,крокодилов, тарантулов, моржей, медведей, росомах, бегемотов, львов, тигров и волков
Осталось единственное основание для эвтаназии бездомного животного-его неизлечимая болезнь
Запретили ездить на машинах без номеров-даже на новых.
Максимальное наказание — лишение прав на три месяца
Туалеты на вокзалах, откуда отправляются поезда дальнего следования, стали бесплатными
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: С Нового года россиян ждут перемены. Множество законов вступают в силу уже с 1 января. Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-за границы снизился с 500 до 200 евро Минимальная зарплата выросла на 850 рублей. Теперь это 12 130 рулей Материнский капитал увеличился до 466 617 рублей Отменили пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ФСБ меньше чем за сутки добилась от задержанных в Петербурге признания в подготовке теракта / 30 декабря
- Компании, связанные с бизнесменом Хмельницким, работали в Крыму несколько лет в обход санкций – расследование НВ / 17 декабря
- В ходе протестов под Радой 17 декабря умер ранее судимый киевлянин / 18 декабря
- В раздевалках финтес-клуба «5 элемент» нашли скрытые камеры – ГБР / 21 декабря
- Euronews — ёлка в аренду — в Клайпеде придумали, как сохранить жизнь символу Нового года / 25 ноября
- «Марш света против тьмы» в защиту образования на русском прошел в Латвии / 5 декабря
- Пропавшим при извержении вулкана в Новой Зеландии не оставили шансов на выживание / 9 декабря
- Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы / 16 декабря