Что изменилось в России с 1 января 2020 года

04.01.2020, 15:33, Новости дня

С Нового года россиян ждут перемены. Множество законов вступают в силу уже с 1 января.

Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-за границы снизился с 500 до 200 евро

Минимальная зарплата выросла на 850 рублей.
Теперь это 12 130 рулей

Материнский капитал увеличился до 466 617 рублей

Отменили пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей в месяц

Теперь если возьмете микрокредит, переплатите максимум 150% ( со всеми штрафами и неустойками)

Начался переход на цифровые трудовые книжки

Осужденных из колоний-поселений теперь можно привлекать в принудительным работам за пределами колоний

Вступил в силу запрет на содержание дома пингвинов, кобр,крокодилов, тарантулов, моржей, медведей, росомах, бегемотов, львов, тигров и волков

Осталось единственное основание для эвтаназии бездомного животного-его неизлечимая болезнь

Запретили ездить на машинах без номеров-даже на новых.
Максимальное наказание — лишение прав на три месяца

Туалеты на вокзалах, откуда отправляются поезда дальнего следования, стали бесплатными



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Последнее: С Нового года россиян ждут перемены. Множество законов вступают в силу уже с 1 января. Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-за границы снизился с 500 до 200 евро Минимальная зарплата выросла на 850 рублей. Теперь это 12 130 рулей Материнский капитал увеличился до 466 617 рублей Отменили пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей […]

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