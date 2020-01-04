Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

04.01.2020, 15:33, Новости дня

Эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи.

Чтобы избежать этого, необходимо оперативно снимать с зарядки телефон, если индикатор батареи показывает 100 процентов, рассказал изданию Business Insider управляющий директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте (Dominik Schulte).

Специалист посоветовал не ставить на зарядку гаджеты ночью, поскольку именно в это время суток владельцы смартфонов не могут контролировать уровень заряда телефона. В связи с этим Шульте рекомендует дождаться утра.

Как и производители смартфонов, эксперт советует поддерживать заряд телефона на уровне 30-50 процентов. Таким образом ресурс батареи снижается медленнее.

В то же время менеджер по продуктам в Google Рональд Хо (Ronald Ho) считает устаревшим мнение о том, что слишком частая или чрезмерная зарядка — это плохо. По его словам, современные технологии позволяют производителям встраивать в гаджеты механизмы оптимизации заряда.

Однако Шульте настаивает на том, что деградация аккумулятора происходит, несмотря на наличие в смартфонах защиты от перезаряда.



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