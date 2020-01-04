Путин обеспокоился снижением доходов россиян

04.01.2020, 15:33, Новости дня

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался глава государства.

Он отметил, что планирует поднять данную тему в ходе послания Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. Также российский лидер намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением бедности в стране и снижением числа граждан, которым приходится жить на доходы на уровне минимального размера оплаты труда.

Другие подробности документа Путин не привел, пояснив, что пока послание находится в проработке.

Дата обращения президента к Федеральному собранию стала известна в конце декабря прошлого года. В 2019-м послание состоялось в феврале, а еще годом ранее — в марте. Тогда глава государства впервые представил новейшее оружие России. Речь, в частности, идет о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи. Чтобы избежать этого, необходимо оперативно снимать с зарядки телефон, если индикатор батареи показывает 100 процентов, рассказал изданию Business Insider управляющий директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте (Dominik Schulte). Специалист посоветовал не ставить на зарядку гаджеты ночью, поскольку именно в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика