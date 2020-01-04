Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался глава государства.

Он отметил, что планирует поднять данную тему в ходе послания Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. Также российский лидер намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением бедности в стране и снижением числа граждан, которым приходится жить на доходы на уровне минимального размера оплаты труда.

Другие подробности документа Путин не привел, пояснив, что пока послание находится в проработке.

Дата обращения президента к Федеральному собранию стала известна в конце декабря прошлого года. В 2019-м послание состоялось в феврале, а еще годом ранее — в марте. Тогда глава государства впервые представил новейшее оружие России. Речь, в частности, идет о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал».

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