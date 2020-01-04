Жена Роналду показала снимки поцелуя с ним

Жена нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес обнародовала в Instagram фото поцелуя с ним.
«Здоровья и любви всем», – сороводила она пост поздравлением с Новыс годом.
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About last night * Feliz 2020!!!! Mucha salud y mucho amor para todos *
Осенью 2018 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обручились, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года они поженились.
У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.
У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Жена нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес обнародовала в Instagram фото поцелуя с ним. «Здоровья и любви всем», – сороводила она пост поздравлением с Новыс годом. Посмотреть эту публикацию в Instagram About last night * Feliz 2020!!!! Mucha salud y mucho amor para todos * Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 1 Янв 2020 […]
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