Дубинский указал в декларации, что мать подарила ему два Mercedes и Land Cruiser

Бывший журналист, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский указал в своей декларации, что в конце декабря 2019 года получил от своей матери Аллы Березовской три подарка в не денежном виде.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G 55 2009 года (1 млн 261 тыс. грн.), Toyota Land Cruiser 200 2013 года (1 млн 123 тыс. грн.) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (346 тыс. грн).

Их общая стоимость составляет более 2,5 млн грн.

«Слідство.Інфо» отмечает, что это именно те автомобили, о которых говорилось в расследовании «Бігус.Інфо».

Скриншот: slidstvo.info

По данным журналистов, Дубинскому и его матери принадлежат 17 автомобилей, среди которых – Maserati и коллекция Mercedes, а также 24 квартиры, два дома, 70 соток земли. Общая стоимость имущества – около $2,5 млн. Политик в комментарии журналистам сказал: «Мама любит скорость!».

Дубинский утверждал, что все свои деньги он заработал законно в Украине и «вложил» в экономику Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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