Ветеран РВСН Юрий Чмутин рассказал, как работает «ядерная кнопка»

В интервью журналистам Юрий Чмутин – ветеран РВНС (ракетные войска стратегического назначения), рассказал, как именно работает «ядерная кнопка». Член президиума «Офицеров РФ» пояснил, возможно ли случайно запустить ракеты.

По словам Юрия Чмутина, после того, как истекут договоренности между США и Россией, ядерное оружие будет пребывать за пределами правового поля. Это существенно повышает риск того, что может быть нажата «ядерная кнопка». Речь идет о договоре по контролю за ракетами СНВ-3, а срок его действия закончится в 2021 году.

Военный отметил, риск несанкционированных действий, которые могут произвести с атомным оружием, практически исключен. Дело в том, что страны-члены «ядерного клуба» обладают достаточно высоким уровнем обеспечения безопасности, а стихийные бедствия не могут «случайно» запустить ракеты, так как у них многоуровневая защита. Кроме этого, ветеран РВНС исключает возможность организации хакерской атаки. По его словам, посторонние люди не смогут подобрать ключ-шифр, так как он состоит из сложной системы кодов.

Если будет принято решение о нанесении ядерного удара, то отдать команду может только российский президент. После этого приказ будет передан главкому РВСН, а он, в свою очередь, доведет до ведома подчиненных. В данном случае важную роль играет оперативность, так как от этого зависит эффективность применения оружия.

Юрий Чмутин назвал ракеты «коллективным оружием» и отметил, один военнослужащий, находящийся на дежурстве, запустить их не сможет. Система управления рассчитана на то, что существует цепочка команд, а без выполнения одного этапа на другой не перейдешь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жена нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес обнародовала в Instagram фото поцелуя с ним. «Здоровья и любви всем», – сороводила она пост поздравлением с Новыс годом. Посмотреть эту публикацию в Instagram About last night * Feliz 2020!!!! Mucha salud y mucho amor para todos * Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 1 Янв 2020 […]