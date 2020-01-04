Мнение: Что светит Артисту Петрову в реальности?

Вчера многие со мной согласились, что Фёдор Смолов — так себе вариантик. Не возбуждает. И даже более того, парочка совсем умных людей написали, что если бы Федя не играл в футбол, был бы слесарем, на него никто бы не посмотрел.

И это — очень верная мысль. Посмотрите на слезливого актёра Петрова:



Счас взрыдну. Фото: Соцсети

А теперь представьте, что он не поступил в театральный, а работает на овощебазе.

Пьёт. Подняв стакан, Петров в подсобке декламирует стихотворение и плачет. Да, Сашка наш любит плакать — у него все роли навзрыд.

Как войдёт в образ, так сразу в слёзы. Да и когда Петров не в образе, я всё равно жду — вот-вот разноется.

А теперь вернём Сашку на овощебазу?

Зарплата — слёзы. Печень — ни к чёрту. Потенция — вялая. Одежда — синий халат. Кто даст ничтожеству?

Правильный ответ: кладовщица Зинка — из жалости. Ей Сашку жалко, потому что наши бабы сердобольны и им не жалко дать разочек из милосердия.

Что примечательно, именно сейчас Саша Петров дерёт писечку Стасечки Милославской. Понятия не имею, кто это вообще такая, но объективно девочка хорошенькая, молоденькая и стройненькая:



Фото: Соцсети

Дала бы Стасечка Сашке, будь он грузчиком на овощебазе? Ответ, по-моему, очевиден: она бы плюнула в него или вообще не заметила бы ничтожество. Хотя сама-то — нет никто и звать никак. Но писю свою пристроила всё-таки под востребованного актёра.

И вот Стасечка не просто терпит плаксивого, но и наверняка уверена, что в него влюблена. Думает, что — в человека. По факту — влюблена в деньги, профессию Сашки, его востребованность в кино и театре.

Если сменить богемный антураж на реальность овощебазы, Петров со своими талантами дрочил бы на ролики в смартфоне от Хуайвей. А Стася была бы влюблена в почесуху Чадова или в мужа Лизы Боярской (не помню фамилию), которые, в свою очередь, окажись на овощебазе, не имели бы даже права на секс.

К чему это я сразу после Нового года? Ах, да: работать начинайте, пацаны, а то будете всю жизнь дрочить на фотографии из журнала Hello.

Зайки, та же мысль и вас касается: посмотрите внимательно на этих страшил, типа Светки Бондарчук, и подумайте, был бы секс у неё, если бы она этот самый журнал Hello не главредила?

То-то же, была бы той Зинкой с овощебазы, которую бы избил муж-алкоголик за то, что дала коллеге-грузчику Сашке Петрову из жалости.

Источник: Лена Миро

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Последнее: Вчера многие со мной согласились, что Фёдор Смолов — так себе вариантик. Не возбуждает. И даже более того, парочка совсем умных людей написали, что если бы Федя не играл в футбол, был бы слесарем, на него никто бы не посмотрел. И это — очень верная мысль. Посмотрите на слезливого актёра Петрова: Счас взрыдну. Фото: Соцсети […]