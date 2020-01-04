Иван Ургант рассказал о своем варианте траты миллиарда рублей

Иван Ургант пояснил о своем варианте траты миллиарда рублей. История огромного приза продолжает волновать россиян, в то же время ведущий сохраняет трезвый подход и присущее ему чувство юмора.
Первое, что сделал бы Ургант после неожиданного подарка, он посетил бы храм, где купил бы 400 свечей и заказал Сорокоуст, а на остальные деньги посмотрел бы фильм «Союз спасения». Ежедневное молитвенное поминовение в течение сорока дней в Русской православной церкви он бы попросил о здравии актера Михаила Пореченкова.
Кстати, Иван Ургант считает, что имя обладателя билета с миллиардным выигрышем так и сохранится в тайне, но это его право. Оставаясь все на той же шутливой волне, ведущий предположил, что в одном из российских семейств скоро появится записка со словами «Пока, неудачники!» Впрочем, определение подойдет и для тех, кто, мечтая о заветном денежном призе, устроил небывалый ажиотаж вокруг лотереи и пачками скупал билеты.
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Последнее: Иван Ургант пояснил о своем варианте траты миллиарда рублей. История огромного приза продолжает волновать россиян, в то же время ведущий сохраняет трезвый подход и присущее ему чувство юмора. Первое, что сделал бы Ургант после неожиданного подарка, он посетил бы храм, где купил бы 400 свечей и заказал Сорокоуст, а на остальные деньги посмотрел бы фильм […]
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