В Москве девушка после падения на горящий мангал получила ожог ягодиц

В Москве 29-летняя местная жительница упала на мангал с разведенным огнем. В результате инцидента девушка получила ожог затылка и ягодиц.
По информации РЕН ТВ, это случилось в районе Ленинского проспекта. Девушка пострадала, когда с компанией молодых людей готовила шашлык на мангале.
На данный момент степень тяжести полученных жительницей Москвы ожогов задней части тела не известна. Подробности инцидента уточняются.
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