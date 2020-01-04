В Москве девушка после падения на горящий мангал получила ожог ягодиц

В Москве 29-летняя местная жительница упала на мангал с разведенным огнем. В результате инцидента девушка получила ожог затылка и ягодиц.

По информации РЕН ТВ, это случилось в районе Ленинского проспекта. Девушка пострадала, когда с компанией молодых людей готовила шашлык на мангале.

На данный момент степень тяжести полученных жительницей Москвы ожогов задней части тела не известна. Подробности инцидента уточняются.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Иван Ургант пояснил о своем варианте траты миллиарда рублей. История огромного приза продолжает волновать россиян, в то же время ведущий сохраняет трезвый подход и присущее ему чувство юмора. Первое, что сделал бы Ургант после неожиданного подарка, он посетил бы храм, где купил бы 400 свечей и заказал Сорокоуст, а на остальные деньги посмотрел бы фильм […]