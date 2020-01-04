В Москве девушка после падения на горящий мангал получила ожог ягодиц

04.01.2020, 15:21, Разное

В Москве 29-летняя местная жительница упала на мангал с разведенным огнем. В результате инцидента девушка получила ожог затылка и ягодиц.
По информации РЕН ТВ, это случилось в районе Ленинского проспекта. Девушка пострадала, когда с компанией молодых людей готовила шашлык на мангале.

На данный момент степень тяжести полученных жительницей Москвы ожогов задней части тела не известна. Подробности инцидента уточняются.



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