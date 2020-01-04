Финансовые консультанты рассказали о простых и эффективных способах управления личными средствами

Финансовые консультанты рассказали о том, как просто и эффективно управлять личными средствами. Контролировать свои денежные потоки можно с помощью компьютерных программ или же, действуя привычной ручкой и блокнотом.

Далее следует рекомендация записывать свои ежедневные расходы, причем выполнять задание в течение нескольких месяцев. Ясная картина поможет не только спланировать расходную статью, но и позволит более вдумчиво подходить к тем или иным покупкам. Собственно подготовительный этап можно считать законченным и переходить непосредственно к управлению расходами. И здесь на помощь придет так называемая конвертерная система, используемая многими американцами и жителями Европы. Для её реализации понадобятся предположительно четыре конверта с надписями необходимых частей траты бюджета, например «Питание». Количество их может варьироваться в зависимости от анализа записей. Сумма, предназначенная для жизни в продолжение месяца, разносится по конвертам (шкатулкам, кубышкам и т. д.), а затем расходуется на соответствующие нужды.

Если же под надписью «Развлечения» наблюдается пустота, лимит исчерпан, а поход в театр следует перенести на следующий месяц. Совершенствуя данную систему, таким простым способом можно значительно оптимизировать свои расходы.

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