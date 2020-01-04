Ким Кардашян показала детское фото с сестрами Кортни и Хлои

04.01.2020, 15:06, Новости дня

Американская модель и светская львица Ким Кардашян опубликовала в Instagram фото, на котором она и ее сестры Кортни и Хлои запечатлены маленькими девочками.

«Трояняшки», – написала она.

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Triplets

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 3 Янв 2020 в 12:55 PST

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Она дочь адвоката Роберта Кардашяна и светской львицы Крис Дженнер.

Хлои – ее родная сестра, родившаяся 27 июня 1984 года, Кортни – 18 апреля 1979 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Американская модель и светская львица Ким Кардашян опубликовала в Instagram фото, на котором она и ее сестры Кортни и Хлои запечатлены маленькими девочками. «Трояняшки», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Triplets Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 3 Янв 2020 в 12:55 PST Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Она дочь […]

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