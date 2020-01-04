На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами. Уже несколько человек заявили, что являются его владельцами

04.01.2020, 15:06, Новости дня

В селе Шевченково Килийского района Одесской области женщина нашла на свалке матрас, внутри которого были деньги. Об этом 2 января сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.

По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.

«Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то, согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», – написал глава общины.

Сколько именно денег нашли в матрасе, он не сообщил, при этом отметил, что «это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро, а наши родные гривны».

Що до коштів які було знайдено на смієте-звалищі у с. Шевченково.З огляду на те що одразу декілька мешканців села…

Posted by Boychenko Pavel on Neljapäev, 2. jaanuar 2020

В группе «Я люблю Шевченкове» в Facebook пользователи пишут, что деньги нашла женщина из нуждающейся семьи, она решила отнести их предстоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская модель и светская львица Ким Кардашян опубликовала в Instagram фото, на котором она и ее сестры Кортни и Хлои запечатлены маленькими девочками. «Трояняшки», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Triplets Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 3 Янв 2020 в 12:55 PST Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Она дочь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика