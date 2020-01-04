На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами. Уже несколько человек заявили, что являются его владельцами

В селе Шевченково Килийского района Одесской области женщина нашла на свалке матрас, внутри которого были деньги. Об этом 2 января сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.
По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.
«Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то, согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», – написал глава общины.
Сколько именно денег нашли в матрасе, он не сообщил, при этом отметил, что «это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро, а наши родные гривны».
Що до коштів які було знайдено на смієте-звалищі у с. Шевченково.З огляду на те що одразу декілька мешканців села…
Posted by Boychenko Pavel on Neljapäev, 2. jaanuar 2020
В группе «Я люблю Шевченкове» в Facebook пользователи пишут, что деньги нашла женщина из нуждающейся семьи, она решила отнести их предстоятелю местного храма отцу Василию, чтобы найти владельца.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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