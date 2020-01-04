Наука: Откуда берется тревога наутро после застолья?

Пробуждение с чувством стыда или беспокойства на следующее утро после веселой вечеринки – очень распространенный симптом, связанный с похмельем. Исследователи объясняют, как в результате бурной ночи с алкоголем изменяется нейрохимия мозга.

В самый разгар праздничного сезона, после череды новогодних вечеринок многие из вас, возможно, замечали, как приподнятое настроение во время употребление алкоголя сменяется наутро чувством тревоги. Специалисты называют это состояние hangxiety (от hangover+ anxiety), говоря по-русски – тревожное похмелье. Давайте разберемся, как оно возникает.

От текилы до эндорфинов и дофамина

Алкогольные напитки нарушают тонкий баланс нейромедиаторов в мозге. Под воздействием спиртного усиливается выброс эндорфинов, а также дофамина, который, в свою очередь, активирует систему вознаграждения мозга – мезолимбический путь. Паттерны поведения, которые приводят к выбросу дофамина, подкрепляются – и таким образом возникает порочный круг: мы снова будем совершать действия, которые вызывают всплеск дофамина. Ситуация усугубляется тем, что параллельно алкоголь снижает активность префронтальной коры и височной доли – ключевых центров принятия решений, самоконтроля и памяти.

Алкоголь усиливает действие основного ингибирующего нейромедиатора – ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), имитируя его действие на синапсы. ГАМК снижает активность нейронов, а алкоголь усугубляет этот эффект. Вместе они способствуют ощущению расслабления и спокойствия, делая нас более общительными и менее напряженными.

Еще нескольких бокалов – и алкоголь блокирует глутаматную систему. Глутамат – главный возбуждающий нейромедатор в мозге и играет важную роль в формировании воспоминаний и эмоций. Баланс между ГАМК и глутаматом жизненно важен для оптимального функционирования мозга. Спиртные напитки нарушают этот тонкий баланс. Алкоголь называют тормозом центральной нервной системы, поскольку он усиливает ингибирующее действие ГАМК и снижает уровень возбуждающего нейромедиатора глутамата.

Когда ваш мозг «ощущает» высокий уровень ГАМК и низкий уровень глутамата, он пытается нейтрализовать этот дисбаланс. Компенсаторные изменения приводят к понижению ГАМК и повышению глутамата, что вызывает чувство тревоги, беспокойства и стресса, которые продолжаются и на следующий день.

После нескольких бокалов (хотя, скорее, рюмок) действие глутамата также ослабляется в средней височной доле – области мозга, где формируются воспоминания. Вызванная алкоголем амнезия связана с быстрым повышением уровня алкоголя в крови. В трезвом мозге воспоминания формируются путем передачи информации из кратковременной памяти в долговременную. Этот процесс называется консолидацией памяти, в результате чего становится возможным извлечение воспоминаний о событиях. Алкоголь мешает закреплению и извлечению воспоминаний, что приводит к замешательству и неопределенности на следующий день. Эти смутные воспоминания о событиях прошлой ночи («О нет… я действительно так сделал?!») могут вызвать сильное беспокойство.

Алкоголь также резко нарушает качество сна, укорачивая фазу быстрого сна со сновидениями. Быстрый сон важен для кодирования долговременной памяти. Таким образом, плохой ночной сон после употребления алкоголя может привести к фрагментации воспоминаний.

Недавнее исследование показало, что интенсивность переживаний различается в зависимости от характера человека. Более застенчивые люди испытывали повышенный уровень беспокойства после употребления алкоголя, по сравнению с людьми для которых характерен более низкий базовый уровень застенчивости.

Можно ли избежать неприятностей?

Единственный гарантированный способ избежать беспокойства с похмелья – не употреблять алкоголь. Однако вы можете уменьшить вредное воздействие алкоголя, снизив его количество. Полезно чередовать порцию спиртного со стаканом воды: так вы можете избежать быстрого увеличения содержания алкоголя в крови и последующего обезвоживания, что поможет предотвратить головную боль на следующий день.

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