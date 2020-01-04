На следовавшем в Сирию десантном корабле «Орск» сломался двигатель

04.01.2020, 15:05, Новости дня

Двигательная установка сломалась на большом десантном корабле (БДК) «Орск» Черноморского флота, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

«На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей», – сказал источник ТАСС.

По его словам, продолжительность ремонта корабля будет зависеть от наличия необходимых запчастей или времени на их изготовление.

Сообщения появились после того, как 3 января турецкие споттеры опубликовали фотографии «Орска», проходившего Черноморские проливы на буксире у морского буксира МБ-304.

БДК ВМФ РФ приняли на себя основную нагрузку по доставке военных грузов в Сирию в рамках операции, получившей в прессе название «Сирийский экспресс».  



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Последнее: Двигательная установка сломалась на большом десантном корабле (БДК) «Орск» Черноморского флота, сообщил источник в силовых структурах Крыма. «На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей», – сказал источник ТАСС. По его словам, продолжительность ремонта корабля будет зависеть от наличия необходимых запчастей или времени на их изготовление. Сообщения появились […]

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