Ученые приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны

04.01.2020, 15:04, Разное

Исследователи рассказали о некоторых секретах Луны. Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли.
По мнению ученых, в этих углублениях находятся различные соединения химических веществ. Именно их в ближайшем будущем человек сможет использовать, как потенциальный ресурс при высадке на Луну. Происхождение кратеров эксперты объясняют падением на лунную поверхность комет, которые ударяли, в том числе, и в так называемую темную сторону спутника.

За прошедшие миллиарды подобные небесные гости Луны принесли с собой пар от воды, метан, а также большое количество углекислого газа. И если на той стороне, где солнечные лучи разогревают лунный грунт, все эти элементы разрушились, то на темной данные соединения превратились в так называемые холодные ловушки.

Как считают в Университете Джона Хопкинса, США, если человечество приступит к возведению станций на естественном спутнике Земли, такие ресурсы могут пригодиться в качестве источника ряда необходимых материалов. Несмотря на то, что выявить их будет сложно из-за абсолютной темноты, ранее аппаратура уже отмечала отражение света льдов в этой зоне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исследователи рассказали о некоторых секретах Луны. Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли. По мнению ученых, в этих углублениях находятся различные соединения химических веществ. Именно их в ближайшем будущем человек сможет использовать, как потенциальный ресурс при высадке на Луну. Происхождение кратеров эксперты объясняют падением на лунную поверхность комет, которые […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика