Ученые приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны

Исследователи рассказали о некоторых секретах Луны. Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли.
По мнению ученых, в этих углублениях находятся различные соединения химических веществ. Именно их в ближайшем будущем человек сможет использовать, как потенциальный ресурс при высадке на Луну. Происхождение кратеров эксперты объясняют падением на лунную поверхность комет, которые ударяли, в том числе, и в так называемую темную сторону спутника.
За прошедшие миллиарды подобные небесные гости Луны принесли с собой пар от воды, метан, а также большое количество углекислого газа. И если на той стороне, где солнечные лучи разогревают лунный грунт, все эти элементы разрушились, то на темной данные соединения превратились в так называемые холодные ловушки.
Как считают в Университете Джона Хопкинса, США, если человечество приступит к возведению станций на естественном спутнике Земли, такие ресурсы могут пригодиться в качестве источника ряда необходимых материалов. Несмотря на то, что выявить их будет сложно из-за абсолютной темноты, ранее аппаратура уже отмечала отражение света льдов в этой зоне.
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Последнее: Исследователи рассказали о некоторых секретах Луны. Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли. По мнению ученых, в этих углублениях находятся различные соединения химических веществ. Именно их в ближайшем будущем человек сможет использовать, как потенциальный ресурс при высадке на Луну. Происхождение кратеров эксперты объясняют падением на лунную поверхность комет, которые […]
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