Марина Александрова рассказала, как проводит новогодние каникулы

04.01.2020, 15:04, Разное

Марина Александрова рассказала, как проходят ее новогодние каникулы. Как отмечает актриса, начало года выдалось очень насыщенным, ей удалось посетить горнолыжный и морской курорты, а также замечательно провести время в кругу семьи.
Марина Александрова в 2019 году работала весьма продуктивно. Зрители высказывали самые восторженные комментарии относительно ее роли в сериале «Екатерина», также всем понравилась игра актрисы в фильме «Одесский пароход». Марине Александровой пришлось немало потрудиться для того, чтобы выглядеть убедительно в роли Екатерины Великой. Звезда то набирала вес, то сбрасывала – и все для того, чтобы соответствовать образу императрицы.

Не так давно актриса посетила Японию, а на новогодние праздники решила снова отправиться в путешествие. В последние дни подписчики оценивают фото знаменитости с различных мест. Марина Александрова рассказывает о том, что искупалась в море и покаталась на лыжах вместе с детьми. Поклонники осыпали актрису комплиментами.



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