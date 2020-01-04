«Окей, бумер» — Le Point предрекает в 2020-м новые конфликты отцов и детей

Выражение «Окей, бумер», ставшее символом разрыва между поколениями, может стать рефреном 2020 года, пишет Le Point. Как поясняет журнал, с его помощью молодёжь защищается от критики со стороны старшего поколения с его «устаревшими» идеями и требует для себя таких же привилегий, какими пользовались их предшественники.



Reuters

Недавнее замечание Владимира Путина о том, что причины глобального потепления на самом деле никому неизвестны — одна из тех фраз, в ответ на которую молодёжь обычно отвечает выражением «Окей, бумер», которое станет «рефреном 2020 года», пишет Le Point. Как поясняет издание, перевести его можно так: «Ладно, ты застрял в своём поколении и ничего не понял».

Как напоминает журнал, в конце 2019 года фраза, противопоставляющая представителей поколения «бэби-бума», родившихся в период после окончания Второй мировой войны до 1960 года, «миллениалам», рождённым с 1980 по 1995 год, и «поколению Z», появившемуся на свет после 1995 года, стала маркером «разрыва между поколениями, которые больше не понимают друг друга».

Выражение появилось в социальных сетях в январе прошлого года в качестве ответа на критику молодого поколения и выражение «устаревших» с точки зрения молодёжи идей, однако получило распространение в СМИ в начале ноября, когда 25-летняя депутат от новозеландской партии «Зелёных» Хлое Швабрик адресовала фразу «Окей, бумер» своему коллеге, перебившему её во время выступления с критикой решений, принятых парламентом, «средний возраст которого 49 лет».

Однако что прячется за этой фразой, задаётся вопросом издание. По мнению депутата от французской партии «Вперёд, Республика», «Окей, бумер» выражает порицание высказываниям пожилых людей, а значит свидетельствует о дискриминации по возрастному принципу. Другие считают, что это выражение стало для «поколения снежинок», не выносящего возражений, способом пресечь дебаты.

По мнению журнала, в реальности дело обстоит сложнее. В США, где родилась фраза, условия жизни «миллениалов» хуже, чем у их предшественников. Таким образом, говоря: «Окей, бумер», молодое поколение обращается не к пожилым людям в целом, а к старшим, заставшим «золотое время» расцвета экономики и отсутствия безработицы и имевшим возможность использовать и бездумно растрачивать ресурсы планеты, в то время как сами они вынуждены разбираться с трудностями в трудоустройстве, финансовыми кризисами и экологическими проблемами.

При этом в недавнем опросе на сайте Student Pop, опубликованном в журнале Forbes Francе, почти половина студентов отметили, что чувствуют себя непонятыми старшим поколением. Для трети из них выражение: «Окей, бумер» — объединяющий клич поколения, уставшего от критики со стороны «бумеров», а для 16% — «способ заставить себя услышать».

Как отмечает Le Point, несомненным символом разрыва между «беби-бумерами» и молодым поколением стала Грета Тунберг. Если старшее поколение ставит в упрёк ей и десяткам тысячам других выходящих на протесты против изменения климата подростков юный возраст и недостаток образования, молодёжь не желает слышать поучения от поколения, имевшего возможность не заботиться о влиянии своей жизни и потребления на окружающую среду.

По данным опроса, климат остаётся главной причиной зарождения движения под лозунгом: «Окей, бумер». Другими причинами для противостояния являются вопросы заплат, социальной помощи, работы правительства и жилья. Как заметила на страницах France Info социолог Камиль Пени, «Речь идёт, скорее, не о конфликте ценностей, а о требовании молодёжи получить в жизни такие шансы, как старшее поколение».

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