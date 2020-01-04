CNN — убийство Сулеймани даст России лишь временное преимущество на Ближнем Востоке

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции РФ на Ближнем Востоке укрепились, однако это лишь временное преимущество, уверен корреспондент CNN в Москве Мэтью Чанс. Как отмечает журналист, в долгосрочной перспективе Москва обеспокоена перспективой открытого конфликта между Тегераном и Вашингтоном и не хочет быть свидетелем смены режима в Иране.

Мы снова в эфире. И позвольте ввести вас в курс наших срочных новостей. В данный момент проходит похоронная процессия жертв пятничной американской бомбардировки международного аэропорта Багдада. Одной из жертв авианалёта стал высокопоставленный иранский военачальник Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ об ударе, поскольку Сулеймани планировал масштабную атаку. Иран клянётся отомстить за так называемый акт агрессии.

Отправимся теперь в Москву, чтобы узнать её видение ситуации. Мэтью Чанс следит за реакцией РФ на убийство иранского высокопоставленного генерала, и она определённо есть. Мэтью, как вы считаете, укрепила ли смерть Сулеймани позиции РФ в регионе?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Точно подмечено, однако я думаю, это преимущество — временное, одно из нескольких других временных преимуществ. Смерть Сумеймани подрывает влияние Ирана, к примеру, в таких странах, как Сирия. Генерал фактически был там проводником в районе боевых действий, русские хорошо были с ним знакомы, они координировали с ним свои действия, когда дело касалось политики на местности, где российские войска вели бои в поддержку своего союзника Башара Асада вместе с иранскими силами частями, пользовавшимися поддержкой Ирана.

Его уход со сцены действительно образует некий вакуум — по крайней мере на время, — воспользоваться которым могут захотеть русские. Кроме того, следствием этого точечного убийства стал резкий взлёт цен на нефть, что обеспечило нежданный прирост российских международных золотовалютных резервов — одних из крупнейших в мире.

Тем не менее все эти временные преимущества в долгосрочной перспективе должны компенсироваться повышением риска прямой конфронтации между Ираном и США. Этого РФ не хочет. Она не хочет переустройства пророссийского режима в Тегеране — чтобы властная верхушка сменилась проамериканской. Они видели, как это происходит в других странах, и не хотят видеть этого в Иране.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 января 2020 года.

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