«Дергаться иранцы не будут, им это невыгодно». Иранист Каринэ Геворгян о реакции Тегерана на убийство Сулеймани

После убийства в Ираке командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани США и Иран продолжают обмениваться воинственными заявлениями. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что Тегеран ответит на убийство военной акцией. «Время и место» акции Тегеран определит самостоятельно, добавил он. Политолог, иранист Каринэ Геворгян рассказала The Insider, что какие-либо резкие ответные действия со стороны Ирана исключены, поскольку Тегеран понимает, что Трамп, как и обещал, выведет американских военных «с земли» — из Сирии и Ирака. Кроме того, само убийство Сулеймани на данном этапе консолидировало иранское общество.

Я не настаиваю на своей версии, но задаюсь вопросом: поскольку окружение Трампа планировало эту операцию не один день (они уже сами признали, что с декабря, а я думаю, что даже и дольше), интересно понять, зачем они это сделали.

На самом деле у Вашингтона нет никаких доказательств того, что именно Сулеймани инициировал атаки на американцев. Я не буду сейчас касаться этой темы, но американцы обвиняют именно его и повторяют, что за это его и убили. Что не отменяет того, что они нарушили массу международных норм и по сути занимаются государственным терроризмом.

Вопрос — какова их цель. Американцы «с земли» — из Сирии и Ирака — уходят. Трамп в данном случае, что называется, «пацан сказал, пацан сделал». Он обещал американским военным в горячих точках, что вернет их домой. И в свой предвыборный год он это сделает. Видно, что в последнее время интересы высшего руководства Пентагона перестали совпадать с интересами старшего и среднего офицерского состава, находящегося на Ближнем Востоке. И Трамп старается заручиться поддержкой основного корпуса. Вот чего он достигает.

Если об этом знаю я, то, разумеется, об этом очень неплохо знает иранское руководство (их это касается в большей степени, чем меня). И дергаться иранцы не будут. Истерические действия на международной арене — не в стиле иранской дипломатии.

Мстить могут. Наверное, найдут способ. Способов у них достаточно. Именно как у Ирана — не через прокси, не через каких-то шиитских ополченцев, которые, кстати, не являются «роботами Ирана», там все гораздо сложнее. Сейчас, кстати, в руководстве иракских шиитов все чаще говорят о необходимости минимизировать иранское влияние.

Что же может сделать Иран как Иран? Например, перекрыть Ормузский пролив. Но я сомневаюсь, что они будут делать это сейчас. Им это невыгодно. Я совершенно исключаю, что Иран будет делать какие-либо резкие движения. Они умеют торговаться.

И, наконец, надо сказать, что сама по себе гибель Сулеймани после всех протестов, которые происходили в Иране, очень консолидирует иранское общество.

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