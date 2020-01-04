Певец Род Стюарт устроил дебош после неудачного проникновения на детский праздник

Британский 74-летниц певец Род Стюарт устроил дебош после того, как не смог попасть на детскую вечеринку на курорте Палм-Бич во Флориде, пишет Mirror.

По словам охранника одно из заведений курорта, Стюарт, его сын Шон и несколько детей попыталась проникнуть на частную детскую вечеринку. Сотрудник заметил Стюарта и попытался остановить его, однако певец с семьей не послушались и продолжили лезть через ограждение, передает РИА «Новости».

По словам охранника, Стюарт ударил его в грудь, а сын певца толкнул находившегося рядом рабочего.

Артист уже извинился перед сотрудником курорта, однако избежать суда ему не удастся. Разбирательство назначено на 5 февраля.

Род Стюарт входит в число самых продаваемых певцов: с начала карьеры раскуплено около 120 млн записей его песен. Британец занял 17-е место в списке самых успешных артистов в истории по результатам американского хит-парада Billboard Hot 100.

В 2016 году королева Елизавета посвятила певца в рыцари.

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Последнее: Британский 74-летниц певец Род Стюарт устроил дебош после того, как не смог попасть на детскую вечеринку на курорте Палм-Бич во Флориде, пишет Mirror. По словам охранника одно из заведений курорта, Стюарт, его сын Шон и несколько детей попыталась проникнуть на частную детскую вечеринку. Сотрудник заметил Стюарта и попытался остановить его, однако певец с семьей не […]