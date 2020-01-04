Мнение: А помните как Солеймани, которого вчера убили США, спас нашего летчика в Сирии?

Хоменеи посетил семью убитого американским дроном главы иранского спецназа Солейманию

Скорее всего Россия присоединятся к Ирану и по-тихому, не афишируя, в отличие от Ирана, у которого есть повод для открытых действий, также начнут более активные действия против ВС США на БВ. Потому что именно Солеймани, которого вчера при помощи дрона убили США, возглавлял миссию по спасению штурмана российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС. Такого русские не забывают.

Тогда погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков(во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли), штурман капитан Константин Мурахтин приземлился живым вне зоны обстрела и в дальнейшем в ходе поисково-спасательной операции, которой со стороны Ирана способствовал Солеймани, он был эвакуирован спецназом Сирии и Хезболлой на авиационную базу «Хмеймим».

SkuaroFF

Источник: Конт

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