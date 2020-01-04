Мнение: Что-то странное происходит на биржах Америки…

Торговля в Нью-Йорке и Чикаго в самом разгаре и… Все индексы вдруг стали падать! Даже индекс S&P 500 уже упал на 0,46%. Но это значит, что стоимость акций 500 компаний, входящих в S&P 500, падает! Их стали распродавать! А ведь сегодня только 3 января и до 15-го еще 8 торговых дней. И получается, что у банков нет надежды на $500 млрд дотаций от Трампа и они готовятся к расчетному по дивидендам дню?

А вот индекс МосБиржи вырос на 1%. Значит, акции 100 российских компаний, торгуемых не только в Москве, но и в США растут в цене! Это таки понятно — кто откажется от дохода до 7% годовых при слабой волатильности рубля и низкой — в 3%, инфляции…

Значит, с открытием торгов на МосБирже ждем огромного притока $$. И его курс все более стремительно поползет вниз. Кстати, на Forex курс доллара сегодня опустился до 61,77

И последнее: золото все пытается оторваться вверх от $1550 за унцию

Всем приятных выходных!

Источник: Конт

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