Мнение: Всемирным еврейским заговором разочарован…

То, что с этим всемирным заговором что-то не так, становится понятно, когда начинаешь изучать историю восшествия на пьедестал Гитлера и этническое происхождение его многочисленных спонсоров. Энергично оправдывающиеся и всё отрицающие Варбурги и Ротшильды, а также Рокфеллеры, поставляющие топливо и каучук Рейху вплоть до 1944 года через свою Standard Oil of New Jersey (Exxon), рушат всю красивую легенду о сплочённости мирового еврейства в борьбе за мировое господство.

Сказки про Жукова, якобы гонявшего советских солдат на пулемёты с черенками от лопат, меркнут перед сумасбродством коварных сионистов, финансирующих промышленное уничтожение соплеменников руками нацистов.

Но самый большой гвоздь в крышку легенды о мировой еврейском заговоре забивают не события уже почти 100-летней давности, а наши современники, которых мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать в прямом эфире.

В жёлтой майке лидера разрушителей легенды о всемирном еврейском заговоре, безусловно, следуют укро-евреи — Коломойский и Зеленский, прилагающие максимум личных усилий к бандеризации Всея Украины. Этот сюр о благодарности, которую еврей Зеленский выражает товарищам бандеровцам за их нелёгкий труд и беззаветное служение идеям Степана Андреевича можно слушать вечно.

Им в спину дышат высокопоставленные представители еврейского народа в Прибалтике, как, например президент Латвии, он же гражданин Германии Левитс, предложивший рядом с памятником Освободителями поставить памятник борцам с этими освободителями…

Я лично сразу зримо представил себе этот памятник «борцов» в традиционном фельдграу, с неизменным автоматом МП-38, со значками «электриков» на касках и клятвой, которую они давали, уходя на борьбу с советской оккупацией: «Именем бога, я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание Главнокомандующему вооружёнными силами Германии Адольфу Гитлеру и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь.»

Думаю, если это предложение латышско-немецкого еврея прочитать рядом с портретом Генриха Гиммлера — его изображение замироточит.

Однако сегодня пальму первенства из рук еврейских бандеровцев решительно вырвали Председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих, которых крайне возмутила речь президента России, назвавшего антисемита Юзефа Липского «антисемитской свиньёй».

«Память о войне — это наша общая европейская идентичность» — пвозмущаются высокопоставленные сотрудники еврейской общины, -типа- ниизя так плохо говорить об антисемитах, они, антисемиты — дороги нам, как память…

Затем идёт несвежее заявление о СССР, как лучшем друге и союзнике Рейха, после чего логично должны воспоследовать рассказы о Холокосте на территории СССР, без чего заявление о союзничестве Сталина и Гитлера в отношении евреев звучат несколько легковесно…

Одним словом — всемирным еврейским заговором я лично разочарован, ибо все вышеупомянутые события, заявления и телодвижения не оставляют от него и камня на камне. От него остаётся только одесский анекдот:

Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты! — Ну да, читаю. — Как же вы можете! Вы же еврей! — А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты.Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут… Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!»

Кстати, я, как русский, пользуюсь сегодня точно таким же рецептом — принципиально не заглядываю на депрессивные отечественные ресурсы, непрерывно пишущие о тотальных, вечных нерешаемых проблемах России, после которых спасает только алкоголь.

Зато смело захожу на страницы прибалтийских и англосаксонских изданий, где имеется масса иформации о том, что не евреи, а русские одним движением бровей свергают неугодных президентов по всему глобусу, меняют режимы, устраивают революции и вообще — властвуют над миром, причём не в какой-то там исторической перспективе, а прямо сегодня — то есть всемирный еврейский заговор нервно курит в сторонке…

Источник: Конт

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